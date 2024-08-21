Лучший теннисист мира попался на допинге и избежал наказания. Как так?

Настоящей бомбой в мире тенниса стала информация о том, что первая ракетка мира Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста, но при этом избежит наказания. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) в специальном пресс-релизе подчеркнуло, что образцы проб были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. В организм теннисиста запрещенный препарат якобы попал после массажа, который физиотерапевт делал ему без перчаток.
Язвительные комментарии от теннисистов не заставили себя ждать. «Не могу представить себе, что чувствует каждый второй игрок, которого отстранили за загрязненные тесты! Разные правила для разных игроков», — написал на своей страничке в социальной сети канадец Денис Шаповалов. «А как насчет игроков, которые ни разу не сдавали положительный тест, но были отстранены за три неявки? Может быть, перестанете считать нас за дураков!» — продолжил тему француз Лука Пуй.
Реакция теннисной общественности никак не повлияла на ITIA. «Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Синнера, — подчеркнуто в пресс-релизе. — Ситуация была непростой для Янника и его команды. Она обращает внимание на то, чтобы игроки и их окружение проявляли максимальную осторожность при использовании продуктов или осуществлении процедур».
Первую положительную допинг-пробу Синнер сдал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала. Вторая была внесоревновательной. Расследование ITIA обнаружило, что физиотерапевт итальянского теннисиста использовал безрецептурный крем, содержащий клеостебол. Это достаточно слабый, но запрещенный анаболический стероид. Он позволяет немного нарастить мышечную массу и помочь в процессе восстановления после интенсивной тренировки.
Тем не менее это запрещенный препарат, но за его употребление первая ракетка мира не понес практически никакого наказания. Синнера только лишили призовых и 400 рейтинговых очков, что никак не отразится на его лидирующем положении в рейтинге АТР. Хотя это заставляет подвергнуть сомнению вердикт ITIA. Если Синнер не виноват, то почему же его лишили призовых и рейтинговых очков? А если виноват, то почему же не дисквалифицировали на длительный срок?
Ведь в отношении Марии Шараповой теннисные функционеры были безжалостны. За употребление мельдония, который был включен в список запрещенных препаратов задним числом, российскую теннисистку отстранили от участия в соревнованиях на полтора года. Синнера, можно сказать, пожурили. Не обратили внимания и на информацию о якобы обнаруженных в допинг-пробе первой ракетки мира Иги Швентек все тех же запрещенных анаболиков.
Об этом, как и об употреблении запрещенных препаратов знаменитым футболистом Робертом Левандовским, сообщили хакеры, взломавшие базу данных польского антидопингового агентства. Только ITIA сразу же опроверг эту информацию. Мол, нет доказательств, что Швентек сдала положительный тест на допинг. Это российских спортсменов сразу же отстраняют от соревнований на основании якобы вывезенной в США перебежчиком Григорием Родченковым и его сподвижниками базы данных московской антидопинговой лаборатории.
Как сообщил один из теннисных инсайдеров, о положительной допинг-пробе Синнера в Индиан-Уэллсе стало известно сразу же после его победы на «Мастерсе» в Майами. Итальянца должны были снять с турнира той же серии в Мадриде, но решили, что делать этого не стоит. Без звезд теннис существовать не может. К тому же адвокаты итальянца порекомендовали ему правильную тактику: признать свою вину и напирать на то, что во всем виновен физиотерапевт, осуществлявший массаж без перчаток. И ведь сработало!
Это только российским спортсменам не могут выработать линию защиты, позволяющую избежать или хотя бы смягчить наказание. Неужели версия с физиотерапевтом Синнера звучит убедительнее, чем с дедушкой Камилы Валиевой? Только ей впаяли наказание по максимуму, заодно лишив сборную России заслуженных наград командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Выходит, что борьба с допингом превращается в проверку квалификации юристов, занимающихся защитой проколовшихся спортсменов. Или в средство борьбы с представителями неугодных стран.
Борис Ходоровский