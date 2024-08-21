Лучший теннисист мира попался на допинге и избежал наказания. Как так?

Как сообщил один из теннисных инсайдеров, о положительной допинг-пробе Синнера в Индиан-Уэллсе стало известно сразу же после его победы на «Мастерсе» в Майами. Итальянца должны были снять с турнира той же серии в Мадриде, но решили, что делать этого не стоит. Без звезд теннис существовать не может. К тому же адвокаты итальянца порекомендовали ему правильную тактику: признать свою вину и напирать на то, что во всем виновен физиотерапевт, осуществлявший массаж без перчаток. И ведь сработало!