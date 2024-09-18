«Нас так дрючат с этим допингом…» Касаткина раскритиковала борьбу за чистоту спорта

— Вот люди, которые говорят: «Как за год можно пропустить три раза?» Посмотрите, сколько мы ездим, — объясняет Дарья в разговоре с TNNS во время US Open. — У нас тренировки в разное время. Мы меняем отели, часовые пояса. И нам нужно следить еще за тем, какой у нас слот. Да, и это сделать легко, когда ты несколько дней в одном месте. Ты такой: «Окей. Ставлю себе в 6−7 утра каждый день и спокоен — придут или не придут». А когда переезжаешь из одного места в другое… Ты проиграл, допустим, матч — быстро берешь билеты, отель… Ты должен организовать себе и своей команде путешествие и не забыть, что должен поменять себе «допинг» на такой-то день, а если разница во времени… Иногда допинг-офицеры могут прийти, один раз позвонить: «А, не поднял трубку, ну мы пошли…».