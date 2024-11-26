«Я не могу подняться по лестнице». Дель Потро в 36 лет напугал всех мыслями о протезе

Ежедневные страдания — вот так выглядит моя жизнь после того матча с Федерико. Когда в июне 2019-го перенёс операцию, врач сказал, что я вернусь через три месяца. Я даже заявился на турниры в залах в конце сезона. Но с тех пор я не могу без боли подняться по лестнице. Мне больно водить машину. Мне постоянно больно, когда я сплю. Это бесконечный кошмар. Я по-прежнему каждый день ищу решение. Всё началось с той первой операции. Меня пробивает на эмоции каждый раз, когда я о ней думаю. Я чувствую себя ужасно. Мой быт строится не так, как я хотел бы. Я не могу играть в футбол, не могу играть в падел. Это ужасно. У меня отняли возможность заниматься любимым делом — играть в теннис. Бывают моменты, когда у меня уже нет сил. Я же не железный", — сказал дель Потро.