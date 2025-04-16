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Серена о допинг-деле Синнера: «Как ни странно, все это время не могу не думать о Шараповой. Не могу ей не сочувствовать»

Его дисквалифицировали за клостебол, обнаруженный в допинг-пробе. Он сможет вернуться в тур на «Мастерсе» в Риме.

Источник: Спортс"

"Он потрясающая личность. Мне нравится этот парень, нравится его игра. Он очень важен для спорта и нужен мужскому теннису.

Но если бы такое произошло со мной, меня бы отстранили на 20 лет. Будем честны. У меня бы отобрали «Большие шлемы». [Посадили бы] в тюрьму (смеется). Об этом бы трубили даже в параллельных вселенных.

Как ни странно, все это время я не могу не думать о Марии [Шараповой]. Не могу ей не сочувствовать".

Журнал TIME, интервью которому давала Уильямс, отметил, что Шарапова отказалась от комментария.

Какой допинг самый популярный в теннисе? Исследование Спортса«».