Серена о допинг-деле Синнера: «Как ни странно, все это время не могу не думать о Шараповой. Не могу ей не сочувствовать»

"Он потрясающая личность. Мне нравится этот парень, нравится его игра. Он очень важен для спорта и нужен мужскому теннису.
Но если бы такое произошло со мной, меня бы отстранили на 20 лет. Будем честны. У меня бы отобрали «Большие шлемы». [Посадили бы] в тюрьму (смеется). Об этом бы трубили даже в параллельных вселенных.
Как ни странно, все это время я не могу не думать о Марии [Шараповой]. Не могу ей не сочувствовать".
Журнал TIME, интервью которому давала Уильямс, отметил, что Шарапова отказалась от комментария.
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