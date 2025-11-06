Ричмонд
Кириос о матче с Соболенко: «Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться»

Ник Кириос поделился ожиданиями от выставочного матча с Ариной Соболенко, который пройдет 28 декабря в Дубае.

Источник: Спортс"

Этот матч станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Та встреча завершилась победой американки — 6:4, 6:3, 6:3.

"Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться. Уважаю Арину, она большая чемпионка. Но я никогда не отступаю перед вызовом. Я не просто выхожу на корт — я выхожу, чтобы устроить шоу. Ради этого я живу.

Так что, Дубай, готовься — на Coca-Cola Arena будет жарко", — сказал Кириос.

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

В конце 90-х сестры Уильямс проиграли мужчине. До матча он выпивал, а в перерывах курил Marlboro.

