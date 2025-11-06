Кириос о матче с Соболенко: «Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться»

"Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться. Уважаю Арину, она большая чемпионка. Но я никогда не отступаю перед вызовом. Я не просто выхожу на корт — я выхожу, чтобы устроить шоу. Ради этого я живу.