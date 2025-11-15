Ричмонд
Синнер о том, что не играл три месяца из-за дисквалификации: «Независимо от того, как начинался год, сезон получился отличным»

Вторая ракетка мира Янник Синнер заявил, что отпустил ситуацию с трехмесячной дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Спортс"

Напомним, итальянца по соглашению с WADA отстранили на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го.

"Я больше не думаю об этом перерыве. Независимо от того, как начинался год, сезон получился отличным. Даже несмотря на то, что я сыграл немного турниров, я почти всегда доходил до финала.

Все происходит неслучайно: в Париже я проиграл так, как проиграл, но, возможно, именно поэтому смог выиграть «Уимблдон». В Шанхае все сложилось так, как сложилось, и, может быть, именно поэтому мне удалось выдать такую серию".

Синнер не проигрывает 14 матчей подряд. Он выиграл турниры в Вене и Париже и дошел до финала итогового.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его.

Что делал Синнер во время бана за допинг.

