Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде ???»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова поделилась видео с тренировки в тренажерном зале.

Источник: Спортс"

«Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде ???», — написала Шарапова.

Шарапова впервые за 2 года сыграла в теннис: удивилась ценам, порадовалась комплименту стрингера.

«Пришла — а там короткие юбки и глубокие декольте». 8 историй от Марии Шараповой.

Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
