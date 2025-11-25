Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде ???»

«Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде ???», — написала Шарапова.
Шарапова впервые за 2 года сыграла в теннис: удивилась ценам, порадовалась комплименту стрингера.
«Пришла — а там короткие юбки и глубокие декольте». 8 историй от Марии Шараповой.
Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше