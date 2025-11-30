Медведев переиграл Бублика в рамках выставочного турнира в Санкт-Петербурге

Тринадцатая ракетка мира по версии ATP, российский теннисист Даниил Медведев («Сфинксы») переиграл казахстанца Александра Бублика (11-й номер рейтинга) в матче турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.
Игра завершилась со счётом 2:5, 6:2, 6:2 в пользу 29-летнего Медведева. Таким образом, команда Медведева «Сфинксы» обыгрывает «Львов», за которых выступает Бублик, со счётом 76:69.
Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Санкт-Петербург. Финал.
Даниил Медведев (Россия, «Сфинксы») — Александр Бублик (Казахстан, «Львы») — 2:5, 6:2, 6:2.