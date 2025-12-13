Опубликованы детали операции Надаля: это артропластика правой руки из-за остеоартрита

Как сообщили в его команде, испанцу сделали операцию в медицинском центре Teknon в Барселоне. Она была проведена на правой руке из-за выраженного остеоартрита трапецие-пястного сустава.
Процедуру под наблюдением лечащего врача Надаля Анхеля Руис-Которро и доктора Виларо выполнил доктор Алекс Льюк. Операция представляла собой артропластику, главной задачей которой было снижение болевого синдрома и восстановление подвижности сустава.
