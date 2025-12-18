Ричмонд
Дьяченко о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Ник не в форме и не будет стараться обыграть Арину»

Экс-71-я ракетка мира Виталия Дьяченко отреагировала на предстоящий выставочный матч между Ариной Соболенко и Ником Кириосом. «Битва полов» пройдет 28 декабря в Дубае.

Источник: Спортс"

— В конце декабря в Дубае будет проходить «Битва полов» — Арина Соболенко против Ника Кириоса. Останетесь на нее?

— В Дубае буду до Нового года. Вся семья сейчас здесь. Мы туда, скорее всего, не пойдем.

— Что думаете по поводу этого матча?

— Это такое увеселительное мероприятие. Его не стоит воспринимать серьезно. Вы же понимаете, что там никто не будет биться не на жизнь, а на смерть. Просто медийный, классный проект. Но точно не нужно рассматривать этот матч как «Битву полов». Ник сейчас не в форме. Он не будет стараться обыграть Арину. Это явно не тот вариант, когда первые ракетки мужского и женского рейтинга играют между собой. Там было бы все понятно. Здесь же все сделано для развлечения, — сказала Дьяченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

