Дьяченко о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Ник не в форме и не будет стараться обыграть Арину»

— Это такое увеселительное мероприятие. Его не стоит воспринимать серьезно. Вы же понимаете, что там никто не будет биться не на жизнь, а на смерть. Просто медийный, классный проект. Но точно не нужно рассматривать этот матч как «Битву полов». Ник сейчас не в форме. Он не будет стараться обыграть Арину. Это явно не тот вариант, когда первые ракетки мужского и женского рейтинга играют между собой. Там было бы все понятно. Здесь же все сделано для развлечения, — сказала Дьяченко в интервью «Спорт-Экспрессу».