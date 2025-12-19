Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев проиграл 524-й ракетке мира на турнире в Индии

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сопернику с 524-го места рейтинга ATP.

Источник: Getty Images

Россиянин потерпел поражение от представителя Индии по имени Дакшинесвар Суреш-Экамбарам в рамках Мировой теннисной лиги в Бангалоре. Встреча завершилась со счетом 4:6.

Медведев выступил на турнире в составе команды из двух других индийских теннисистов (Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли), а также Магды Линетт из Польши.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше