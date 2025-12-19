Медведев проиграл 524-й ракетке мира на турнире в Индии

Россиянин потерпел поражение от представителя Индии по имени Дакшинесвар Суреш-Экамбарам в рамках Мировой теннисной лиги в Бангалоре. Встреча завершилась со счетом 4:6.
Медведев выступил на турнире в составе команды из двух других индийских теннисистов (Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли), а также Магды Линетт из Польши.
