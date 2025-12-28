Ричмонд
Соболенко встретилась с Валерием Меладзе после «Битвы полов»

Арина Соболенко сфотографировалась с Валерием Меладзе после «Битвы полов» в Дубае.

Источник: Спортс"

Белоруска проиграла выставочный матч Нику Кириосу со счетом 3:6, 3:6.

Фото: соцсети Меладзе.

