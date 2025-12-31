Ричмонд
«Перерывы на воду настоятельно рекомендуются?». Шарапова показала, как тренируется на корте

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова опубликовала видео с тренировки на корте.

Источник: Спортс"

«Перерывы на воду настоятельно рекомендуются?», — подписала фото Шарапова.

Шарапова завершила карьеру после Australian Open-2020.

