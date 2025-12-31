«Перерывы на воду настоятельно рекомендуются?». Шарапова показала, как тренируется на корте

«Перерывы на воду настоятельно рекомендуются?», — подписала фото Шарапова.
Шарапова завершила карьеру после Australian Open-2020.
Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше