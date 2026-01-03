Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брисбен (ATP). Медведев стартует матчем с Фучовичем, Кириос встретится с Ковачевичем в первом матче за 10 месяцев

Стала известна сетка турнира ATP 250 в Брисбене.

Источник: Спортс"

Даниил Медведев (1) в первом круге сыграет с Мартоном Фучовичем. Действующий чемпион Иржи Лехечка (3) встретится с Томашем Махачем, финалист Рейлли Опелка — с Жоао Фонсекой (6).

Ник Кириос вернется в тур матчем против Александаром Ковачевичем. Австралиец не играл на уровне ATP с мартовского «Мастерса» в Майами.

Полная сетка здесь.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше