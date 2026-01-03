Брисбен (ATP). Медведев стартует матчем с Фучовичем, Кириос встретится с Ковачевичем в первом матче за 10 месяцев

Даниил Медведев (1) в первом круге сыграет с Мартоном Фучовичем. Действующий чемпион Иржи Лехечка (3) встретится с Томашем Махачем, финалист Рейлли Опелка — с Жоао Фонсекой (6).
Ник Кириос вернется в тур матчем против Александаром Ковачевичем. Австралиец не играл на уровне ATP с мартовского «Мастерса» в Майами.
Полная сетка здесь.
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше