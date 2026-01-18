Ястремская — первая сеяная, вылетевшая с Australian Open

Украинка, занимающая 27-е место в рейтинге, стала первой сеяной, покинувшей турнир.
Для Ястремской это третье поражение подряд.
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.
