Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ястремская — первая сеяная, вылетевшая с Australian Open

Даяна Ястремская проиграла Елене Габриэле Рузе в первом круге Australian Open — 4:6, 5:7.

Украинка, занимающая 27-е место в рейтинге, стала первой сеяной, покинувшей турнир.

Для Ястремской это третье поражение подряд.

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.