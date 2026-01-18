Ричмонд
Потапова: «Я скопировала заявление Касаткиной? Не вижу в этом ничего плохого»

Теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свой поступок в соцсетях.

Источник: Reuters

Ранее 24-летняя спортсменка объявила, что будет играть под флагом Австрии. Позднее выяснилось, что текст этого заявления на 100% повторяет аналогичный пост, в котором Дарья Касаткина объявила о переходе в сборную Австралии.

«Не вижу в этом ничего плохого. Сказать лучше нее просто нельзя. Она все сформулировала идеально, нашла правильные слова. Почему нет? Нам с командой понравился ее пост, мы решили его использовать. Я не думаю, что произошло что-то ужасное. Мы общаемся с Дарьей, мы друзья. Но эту ситуацию мы не обсуждали. Да и нечего здесь обсуждать», — сказала Потапова журналистам после игры на Australian Open.

Сегодня Потапова выиграла у Сюзан Ламенс в матче 1/64 финала со счетом 3:6, 7:5, 6:2.