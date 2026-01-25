Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разгром на Australian Open отменил встречу Бублика с Алькарасом

Лидер мужского казахстанского тенниса Александр Бублик (№ 10) завершил свои выступления на Australian Open. Несмотря на поражение в ⅛ финала, ему удалось обновить личный рекорд в Мельбурне, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

В битве за четвертьфинал Бублик на центральном корте сыграл с любимцем местной публики австралийцем Алексом Де Минором (№ 6). Однако борьбы не получилось — 4:6, 1:6, 1:6 в пользу Алекса. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Счёт личных встреч между спортсменами стал 4:2 в пользу Де Минора. Он прервал серию из двух неудач против Бублика, которые случились в 2025 году.

Таким образом австралийский теннисист второй год подряд выходит в четвертьфинал домашнего «Большого шлема». Уже во вторник он поборется с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (№ 1).

Теперь в мужском одиночном разряде представителей Казахстана не осталось, а у женщин борьбу продолжает только Елена Рыбакина (№ 5).

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше