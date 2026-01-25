Разгром на Australian Open отменил встречу Бублика с Алькарасом

В битве за четвертьфинал Бублик на центральном корте сыграл с любимцем местной публики австралийцем Алексом Де Минором (№ 6). Однако борьбы не получилось — 4:6, 1:6, 1:6 в пользу Алекса. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.
Счёт личных встреч между спортсменами стал 4:2 в пользу Де Минора. Он прервал серию из двух неудач против Бублика, которые случились в 2025 году.
Таким образом австралийский теннисист второй год подряд выходит в четвертьфинал домашнего «Большого шлема». Уже во вторник он поборется с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (№ 1).
Теперь в мужском одиночном разряде представителей Казахстана не осталось, а у женщин борьбу продолжает только Елена Рыбакина (№ 5).