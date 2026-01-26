Рыбакиной «отдали» путёвку в четвертьфинал Australian Open

Матч стартует ориентировочно в 10:00 по времени Астаны. Эксперты назвали фаворитку встречи — Елену Рыбакину.
Рыбакина второй год подряд вышла в ⅛ финала австралийского мэйджора, но в 2025 году не смогла пройти эту стадию, проиграв Мэдисон Киз, которая стала чемпионкой турнира. На первой неделе Рыбакина не проиграла ни одного сета, одержав победы над Кайей Юван, Варварой Грачевой и Терезой Валентовой. После матча с Терезой Валентовой Рыбакина призналась, что пока недовольна своей игрой, но надеется улучшить её в будущем. Рыбакина выиграла 15 из 16 последних матчей, за исключением встречи с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Брисбене, где она уступила со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Ранее Рыбакина лишь однажды проходила в Мельбурне дальше четвёртого раунда — в 2023 году она дошла до финала.
Элизе Мертенс прошла в Мельбурне дальше третьего раунда впервые с 2022 года, её лучшим результатом на Australian Open остаётся выход в полуфинал в 2018 году. Как и Рыбакина, Мертенс на текущем турнире пока не отдала ни одного сета, победив Ланлану Тараруди, Моюку Утидзиму и Николу Бартункову. В 2026 году Мертенс выиграла шесть из семи матчей, включая три победы на United Cup в начале января.
Рыбакина выиграла шесть из семи матчей против Мертенс, единственное поражение пришлось на их встречу на грунте в Мадриде весной 2021 года, когда Мертенс победила со счётом 7:6, 7:5. Несмотря на то, что Рыбакина пока не полностью довольна своей игрой, ожидается, что она продолжит победную серию — пишет Livesport.ru. Отметим, что Рыбакина занимает пятое место в мировом рейтинге, а Мертенс — 21-е.