Зверев — рекордсмен Открытой эры по полуфиналам «Больших шлемов» без титула

Александр Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Источник: Спортс"

Немец обновил антирекорд Открытой эры по количеству полуфиналов на «Шлемах» без единого титула.

На втором месте — Тони Роч (восемь полуфиналов в Открытой эре). До 1968 года у него было еще пять полуфиналов и один титул («Ролан Гаррос»-1966).

Третье место занимает Томаш Бердых (7 полуфиналов), четвертое делят Давид Феррер, Жо-Вильфред Тсонга, Тодд Мартин, Тим Хенмэн и Стефанос Циципас (по 6 полуфиналов каждый).

