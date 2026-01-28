Джокович проводит 1400-й матч в карьере

Баланс побед и поражений серба — 1167:233.
Больше матчей в карьере, чем Джокович, на уровне тура провели только Роджер Федерер (1526) и Джимми Коннорс (1428).
