Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В воскресенье в матче стартового раунда Шнайдер (21-я ракетка мира) уступила пробившейся из квалификации американке Алисии Паркс (85) со счетом 6:1, 4:6, 6:7 (5:7). Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.
Во втором раунде Паркс встретится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь (26) и американкой Софией Кенин (28).
