Клейстерс о частой смене тренеров Радукану: «Кто заставляет ее так быстро паниковать? Я хотела бы понять, кто принимает эти решения»

В конце января британка рассталась с Франсисом Ройгом, с которым работала с августа прошлого года. Всего за пять лет Радукану сменила 11 тренеров.
"Я хотела бы понять, кто принимает эти решения. Она сама? Ее агент? Ее отец? В этой ситуации много моментов, которые меня интригуют. Кто за нее решает? Кто заставляет ее так быстро паниковать?
Уже были очень хорошие тренеры, с которыми она работала, — специалисты, понимающие, что развитие и корректировка техники и тактики требуют времени. Работа над этим не может быть мгновенной.
Это почти как в футболе: команда начинает сезон с нескольких неудачных матчей, только что наняла нового тренера, а затем после пары поражений его увольняют и переходят к следующему.
Думаю, ей было бы полезно научиться терпению, найти человека, с которым у нее действительно есть контакт, и затем усердно работать над тем, чтобы выстроить более долгосрочные отношения с тренером. Или, по крайней мере, чтобы тот, кто принимает решения за нее, мыслил именно так.
Тренеру нужно время, чтобы выполнять работу. Важно найти баланс между доверием к специалисту и тем временем, которое требуется, чтобы увидеть эффект".
