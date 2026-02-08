Ричмонд
Клейстерс о частой смене тренеров Радукану: «Кто заставляет ее так быстро паниковать? Я хотела бы понять, кто принимает эти решения»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Ким Клейстерс раскритиковала Эмму Радукану за частую смену тренеров.

Источник: Спортс"

В конце января британка рассталась с Франсисом Ройгом, с которым работала с августа прошлого года. Всего за пять лет Радукану сменила 11 тренеров.

"Я хотела бы понять, кто принимает эти решения. Она сама? Ее агент? Ее отец? В этой ситуации много моментов, которые меня интригуют. Кто за нее решает? Кто заставляет ее так быстро паниковать?

Уже были очень хорошие тренеры, с которыми она работала, — специалисты, понимающие, что развитие и корректировка техники и тактики требуют времени. Работа над этим не может быть мгновенной.

Это почти как в футболе: команда начинает сезон с нескольких неудачных матчей, только что наняла нового тренера, а затем после пары поражений его увольняют и переходят к следующему.

Думаю, ей было бы полезно научиться терпению, найти человека, с которым у нее действительно есть контакт, и затем усердно работать над тем, чтобы выстроить более долгосрочные отношения с тренером. Или, по крайней мере, чтобы тот, кто принимает решения за нее, мыслил именно так.

Тренеру нужно время, чтобы выполнять работу. Важно найти баланс между доверием к специалисту и тем временем, которое требуется, чтобы увидеть эффект".

