Надаль о словах Муратоглу, что Синнер и Алькарас лучше Большой тройки: «Это все равно что сравнивать сегодняшнего Месси с тем, который играл за “Барсу”

«Сейчас вопрос закрыт. Не считаю нужным разбирать теннис с позиции того, кто выиграет — он или кто-то еще. У него была возможность в Мельбурне, а на этом этапе его карьеры, честно говоря, таких шансов уже не так много. Но это восхищает — то, чего он добился».