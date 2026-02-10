Надаль о словах Муратоглу, что Синнер и Алькарас лучше Большой тройки: «Это все равно что сравнивать сегодняшнего Месси с тем, который играл за “Барсу”

Ранее Муратоглу заявил, что Янник быстрее, бьет мощнее и подает лучше Джоковича, а победа серба в полуфинале Australian Open вводит в заблуждение. На тот пост отреагировал Надаль: «?????».
«Я не вижу в этом никакой полемики и не хочу ее создавать. Дело в том, что анализ Патрика неверен. Это все равно что сравнивать сегодняшнего Месси с тем, который играл за “Барсу”, или нынешнего Криштиану Роналду с тем, который выступал в “Реале”. Это моя точка зрения.
В конце концов, каждый строит свою карьеру, и я никогда не говорил, что одни игроки лучше других. Карьера каждого покажет, кто был сильнее. Они великие послы нашего спорта, нам стоит радоваться, что есть кто-то вроде Новака, который остается на вершине после стольких лет в туре.
А Карлос — это благословение для нашего спорта, ведь он отличный игрок, который представляет нас по всему миру и поднимает теннис на невероятный уровень. Мы можем только наслаждаться и ценить это, вот и все".
Также испанец высказался о шансах Джоковича выиграть 25-й «Большой шлем».
«Сейчас вопрос закрыт. Не считаю нужным разбирать теннис с позиции того, кто выиграет — он или кто-то еще. У него была возможность в Мельбурне, а на этом этапе его карьеры, честно говоря, таких шансов уже не так много. Но это восхищает — то, чего он добился».
Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший — я дурак.
Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие.