Определилась вторая соперница Рыбакиной на турнире за 4 миллиона долларов

Стала известна следующая соперница Елены Рыбакиной (№ 3) на турнире в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В третьем круге соревнований казахстанка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№ 26), которая победила американку Алисию Паркс — 7:6 (4), 3:6, 6:2. Игра продолжалась два часа и 46 минут.

Матч Рыбакиной с китаянкой намечен на 11 февраля.

Сама казахстанка стартовала в Катаре победой над другой представительницей Китая Ван Синьюй (№ 33) — 6:2, 6:4.

Турнир в Дохе стал первым для Рыбакиной после победы на Australian Open-2026. Действующей чемпионкой турнира в Катаре остаётся американка Аманда Анисимова (№ 4 WTA).

В прошлом розыгрыше 2025 года Рыбакина добралась до четвертьфинала, где её остановила польская теннисистка Ига Швёнтек, ныне вторая ракетка мира.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Катара-2026 составляет 4,09 миллиона долларов (более двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 рейтинговых очков WTA и 665 000 долларов призовых (свыше 327 миллионов тенге).