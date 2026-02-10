Определилась вторая соперница Рыбакиной на турнире за 4 миллиона долларов

В третьем круге соревнований казахстанка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№ 26), которая победила американку Алисию Паркс — 7:6 (4), 3:6, 6:2. Игра продолжалась два часа и 46 минут.
Матч Рыбакиной с китаянкой намечен на 11 февраля.
Сама казахстанка стартовала в Катаре победой над другой представительницей Китая Ван Синьюй (№ 33) — 6:2, 6:4.
Турнир в Дохе стал первым для Рыбакиной после победы на Australian Open-2026. Действующей чемпионкой турнира в Катаре остаётся американка Аманда Анисимова (№ 4 WTA).
В прошлом розыгрыше 2025 года Рыбакина добралась до четвертьфинала, где её остановила польская теннисистка Ига Швёнтек, ныне вторая ракетка мира.
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Катара-2026 составляет 4,09 миллиона долларов (более двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 рейтинговых очков WTA и 665 000 долларов призовых (свыше 327 миллионов тенге).