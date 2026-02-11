Ричмонд
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»

13-я ракетка мира Виктория Мбоко прокомментировала победу над Миррой Андреевой в третьем круге WTA 1000 в Дохе — 6:3, 3:6, 7:6 (5).

В прошлом месяце канадка уступила Андреевой в финале в Аделаиде — 3:6, 1:6.

"В каком-то смысле я чувствовала себя более заряженной. В финале в Аделаиде я не была готова на 100%. К тому же она действительно сыграла очень уверенно и полностью заслужила ту победу. Сегодня другой турнир, другое место, другие корты и в целом совершенно иная атмосфера. Я не люблю зацикливаться на прошлом и просто думала о том, что сегодня будет новый день.

Матч был очень равным. У нее был матчбол, и тай-брейк тоже получился очень напряженным. Мне кажется, в концовке я исполнила несколько ключевых ударов. Думаю, к тай-брейку мы обе уже довольно устали. И, наверное, мне немного повезло, что в важные моменты я смогла хорошо сыграть".

Также Мбоко рассказала о дружбе с Андреевой.

"Видеть, как она так успешно выступает в таком юном возрасте, очень мотивирует. Мы давно знакомы, и это приятно.

Когда я начала пробиваться в туре, было здорово иметь рядом человека, которого знаю и с которым могу в каком-то смысле себя соотнести. Я определенно вижу, что в будущем мы будем играть друг против друга еще много раз. С ней просто приятно находиться рядом".

Виктория Мбоко — новая звезда женского тенниса.

