Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»

"В каком-то смысле я чувствовала себя более заряженной. В финале в Аделаиде я не была готова на 100%. К тому же она действительно сыграла очень уверенно и полностью заслужила ту победу. Сегодня другой турнир, другое место, другие корты и в целом совершенно иная атмосфера. Я не люблю зацикливаться на прошлом и просто думала о том, что сегодня будет новый день.