Синнер о повышенном внимании к нему и Алькарасу: «Главное — не терять голову»

— В Дохе повсюду постеры с вашими лицами, вокруг большой ажиотаж и напряжение. Как ты сам относишься к такому вниманию?
— Честно говоря, воспринимаю это спокойно. Мне 24 года, и я просто хочу показывать хороший теннис, где бы ни находился.
За последние два года я добился серьезных результатов, поэтому логично, что внимания стало больше. То, что делает Карлос [Алькарас], тоже впечатляет — так что все это естественно. Главное — не терять голову, продолжать много работать и постепенно вносить изменения в игру, чтобы становиться лучше.
— Какие именно изменения? В технических элементах?
— Не только. Это и тактика, и психология — то, как ты видишь определенные ситуации на корте и вне его. Всегда есть что улучшить.
При этом не стоит делать трагедию из каждого поражения. Я проиграл полуфинал «Шлема» Новаку [Джоковичу], но это был хороший матч. Иногда поражения случаются, даже если принять их непросто.
Сейчас важно снова поймать игровой ритм, прочувствовать атмосферу турнира и дальше смотреть, как все сложится.
