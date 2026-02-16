Рейтинг WTA. Мбоко дебютировала в топ-10, Мухова поднялась на 8 строчек, Саккари — на 18

Финалистка Виктория Мбоко дебютировала в топ-10.
PIF WTA Rankings.
Положение на 16 февраля 2026.
Место.
Теннисистка (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь).
10925.
2 (2).
Ига Швентек (Польша).
7803.
3 (3).
Елена Рыбакина (Казахстан).
7523.
4 (5).
Коко Гауфф (США).
6423.
5 (6).
Джессика Пегула (США).
5888.
6 (4).
Аманда Анисимова (США).
5690.
7 (7).
Мирра Андреева (Россия).
4786.
8 (8).
Жасмин Паолини (Италия).
4157.
9 (9).
Элина Свитолина (Украина).
3260.
10 (13).
Виктория Мбоко (Канада).
3246.
11 (19).
Каролина Мухова (Чехия).
3058.
12 (10).
Екатерина Александрова (Россия).
2918.
13 (11).
Белинда Бенчич (Швейцария).
2843.
18 (17).
Людмила Самсонова (Россия).
2105.
21 (21).
Диана Шнайдер (Россия).
1953.
23 (28).
Анна Калинская (Россия).
1780.
34 (52).
Мария Саккари (Греция).
1435.
40 (57).
Элизабетта Коччаретто (Италия).
1280.
49 (43).
Вероника Кудерметова (Россия).
1184.
60 (73).
Варвара Грачева (Франция).
1007.
62 (80).
Камила Осорио (Колумбия).
991.
74 (75).
Оксана Селехметьева (Россия).
878.
83 (83).
Анна Блинкова (Россия).
848.
104 (105).
Анастасия Захарова (Россия).
754.
110 (110).
Анастасия Павлюченкова (Россия).
716.
131 (157).
Алина Корнеева (Россия).
580.