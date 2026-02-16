Ричмонд
Рейтинг WTA. Мбоко дебютировала в топ-10, Мухова поднялась на 8 строчек, Саккари — на 18

Чемпионка тысячника в Дохе Каролина Мухова поднялась со 19-й строчки на 11-ю.

Источник: Спортс"

Финалистка Виктория Мбоко дебютировала в топ-10.

PIF WTA Rankings.

Положение на 16 февраля 2026.

Место.

Теннисистка (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь).

10925.

2 (2).

Ига Швентек (Польша).

7803.

3 (3).

Елена Рыбакина (Казахстан).

7523.

4 (5).

6423.

5 (6).

5888.

6 (4).

Аманда Анисимова (США).

5690.

7 (7).

4786.

8 (8).

Жасмин Паолини (Италия).

4157.

9 (9).

Элина Свитолина (Украина).

3260.

10 (13).

Виктория Мбоко (Канада).

3246.

11 (19).

Каролина Мухова (Чехия).

3058.

12 (10).

Екатерина Александрова (Россия).

2918.

13 (11).

Белинда Бенчич (Швейцария).

2843.

18 (17).

Людмила Самсонова (Россия).

2105.

21 (21).

1953.

23 (28).

Анна Калинская (Россия).

1780.

34 (52).

Мария Саккари (Греция).

1435.

40 (57).

Элизабетта Коччаретто (Италия).

1280.

49 (43).

Вероника Кудерметова (Россия).

1184.

60 (73).

Варвара Грачева (Франция).

1007.

62 (80).

Камила Осорио (Колумбия).

991.

74 (75).

Оксана Селехметьева (Россия).

878.

83 (83).

Анна Блинкова (Россия).

848.

104 (105).

Анастасия Захарова (Россия).

754.

110 (110).

Анастасия Павлюченкова (Россия).

716.

131 (157).

Алина Корнеева (Россия).

580.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше