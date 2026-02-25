Ричмонд
Рублев о болельщиках в Дубае: «Мне кажется, почти весь стадион был русский. Почувствовал себя как дома»

Андрей Рублев поделился впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Дубае. Россиянин победил Валентина Руайе — 6:3, 6:4.

— Очень рад, что получилось выиграть в двух сетах и что получилось взять реванш. То есть челлендж свой, который сам себе поставил, прошел, поэтому очень доволен. Рад, что получилось выиграть уверенно.

— Ты добавил мощности в ударе слева?- Дай бог. Если добавил, то шикарно. По крайней мере, работаю над этим, чтобы добавить, играть агрессивнее, разнообразней. Вот благодаря разнообразию смог последний гейм выиграть на счете 5:4. Поэтому посмотрим.

— После матча ты целый час раздавал автографы. Можно ли сказать, что на данный момент Дубай — турнир с наибольшим количеством российских болельщиков?

— Ну конечно. Сегодня, мне кажется, почти весь стадион был русский, поэтому безумно благодарен. Очень скучаю по такой атмосфере, очень такого не хватает. Прямо почувствовал себя как дома, поэтому безумно, безумно благодарен.

— Следующий соперник — Юго Эмбер, с которым ты не встречал более двух лет. Что ты о нем думаешь?

— Классный игрок, вот что думаю (улыбается). Думаю, что будет тяжелый матч, потому что он очень агрессивный, он борется до конца, он очень такой на подъеме, всегда памп (от англ. pump — «заряженный»).

У него бывают дни, когда он стреляет со всех позиций и попадает. Поэтому будет тяжелый матч. Хорошая проверка для меня — посмотрю, насколько получается добавлять развитие игры и насколько получается это внедрять с такими вот соперниками, — сказал Рублев в интервью «Больше!».

