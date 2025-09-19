Памп-тренировка: быстрый тонус мышц и заряд энергии

Формат пампа относят к высокоэнергозатратным видам фитнеса. По данным лабораторных исследований, энергозатраты в среднем составляют 250−300 ккал за одно часовое занятие. Конкретное число зависит от массы тела, темпа и уровня подготовки. Участники с большим весом или при очень интенсивном выполнении могут тратить больше калорий, но цифра 400−600 ккал считается завышенной и встречается скорее в маркетинговых материалах, чем в научных источниках.