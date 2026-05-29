Легенда возвращается? Серена Уильямс собирается сыграть в Лондоне сразу после «Ролан Гаррос»

Похоже, легендарная Серена Уильямс действительно возвращается в профессиональный теннис. The Telegraph сообщил, что 44-летняя американка запросила «уайлд кард» у организаторов турнира WTA-500 в Лондоне, который пройдет сразу после «Ролан Гаррос», с 8 по 14 июня. Правда, выступить там Серена планирует только в парном разряде — вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Но это отнюдь не означает, что на следующих турнирах, в том числе на Уимблдоне, Уильямс-младшая не сыграет и в одиночке.
Рекорды Серены Уильямс
Давайте вкратце вспомним, чего добилась Серена и какова ее значимость для мирового тенниса. Уильямс-младшая стала одной из величайших теннисисток в истории, выиграв 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и 73 одиночных титула на всех соревнованиях. Также в ее активе 14 «мэйджоров» в паре с Винус и три олимпийских золота в дуэте с ней же. Одну золотую медаль Серена завоевала и в одиночном разряде, благодаря чему делит со старшей сестрой рекорд в теннисе по количеству побед на Олимпиадах. При этом медалей у Винус все-таки больше — она еще взяла серебро в миксте с Радживом Рамом.
Серена была первой ракеткой мира в паре с Винус, пусть и всего восемь недель. Но, конечно, главный результат здесь у нее в одиночном разряде — 319 недель на вершине рейтинга, третий показатель в истории после Штеффи Граф (377) и Мартины Навратиловой (332) А по неделям подряд на первой строчке Уильямс ухитрилась поделить рекорд с Граф — у обеих было 186 недель лидерства кряду!
По выигранным «Шлемам» в одиночке у Серены лучший результат для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года) и второй за всю историю. Она взяла 23 титула на «мэйджорах», а Маргарет Корт — 24, но у австралийки девять трофеев пришлись на период до старта Открытой эры, когда выступать на «Шлемах» могли только игроки-любители. А по количеству финалов Уильямс уступает только Крис Эверт — 33 против 34.
Отметим, что Серена выиграла большую часть своих «мэйджоров» во второй половине карьеры. К 27 годам у нее было 9 «Шлемов» в одиночном разряде, да и к 30 немногим больше — 13. Рывок начался уже в 30+, с 2012 года. Свой лучший сезон Уильямс вообще провела в 33 года, выиграв в 2015-м Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Тем самым она второй раз в карьере собрала так называемый Serena Slam (была действующей чемпионкой всех четырех «мэйджоров», но взяла их не за один год, а за два). Первый Serena Slam случился в 2002—2003 годах, когда она выиграла четыре «Шлема» подряд, начиная с «Ролан Гаррос» — 2002.
Для полноценного «Большого шлема» оставалось защитить титул на US Open, где Серена перед этим победила трижды подряд, но психологическое давление оказалось слишком велико, и в полуфинале Уильямс сенсационно проиграла Роберте Винчи. Затем она взяла еще два «мэйджора», причем Австралию в 2017-м выиграла, уже будучи беременной, а после возвращения в тур потерпела четыре поражения в финалах «Шлемов», так и не сумев догнать Маргарет Корт, и завершила карьеру на US Open-2022.
С чего начались слухи про возвращение Уильямс в тур
Слухи о возвращении Серены появились еще в начале прошлого декабря. Причина их возникновения была достаточно веской — стало известно, что Уильямс вошла в пул тестирования на допинг. Нахождение там означает, что спортсмен должен регулярно сообщать антидопинговым службам о своем местонахождении и быть доступным для проверок в любой момент, включая ночь и раннее утро. Словом, это не какая-то необременительная вещь, которой можно заняться просто так, без конкретной цели. Тем более сомнительно, что это будет делать игрок с более чем 20-летней карьерой за плечами, мать двоих детей, занимающаяся сейчас различными бизнес-проектами. Проще говоря, если бы Серена не хотела вернуться, подавать заявку на возвращение в пул допинг-тестирования она бы не стала.
Сама Уильямс сразу после появления этой информации сделала в соцсетях заявление, опровергающее такие намерения: «Боже, ребята, я НЕ возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи, — просто безумие». Правда, это не помешало Серене буквально через полторы недели написать следующее: «Я твердо убеждена, что хочу вернуть себе былую форму».
При этом известный теннисный журналист Бен Ротенберг тогда же сообщил, что Серена хотела вернуться еще раньше и подавала заявку в августе 2025-го — вероятно, чтобы сыграть на US Open в паре со старшей сестрой, Винус. Однако поскольку Уильямс-младшая давно завершила карьеру и не сдавала тесты на допинг, ее выступление там оказалось невозможным. Сейчас же никаких препятствий для возвращения Серены нет.
В том, что американка рассматривает вариант с возвращением в тур, высказывал уверенность и ее соотечественник Энди Роддик. А знаменитый британский гонщик, семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в декабре и вовсе сказал, что сам часто советует Серене вернуться.
Сама Уильямс к концу зимы, в феврале, уже не опровергала слухи категорично. Она уклонилась от прямого ответа на вопрос о возвращении в тур во время одного из ТВ-шоу, сказав, что сейчас хорошо проводит время, а что будет дальше — посмотрим. А ответ Марии Шараповой в краткой переписке в комментариях выглядел скорее легким кокетством, чем опровержением. «Готовлюсь к лету Серены», — написала Уильямс. Шарапова уточнила: «Уимблдон?» «Лол, нет, дорогая, ха-ха-ха», — ответила на это Серена.
Затем появлялись предположения о том, что американка может вернуться на одном из весенних домашних тысячников, то есть в Индиан-Уэллсе или Майами, но этого не произошло. И вот теперь, похоже, она действительно снова выйдет на корты в профессиональном туре. Пока официальных подтверждений от самой Серены или пресс-службы турнира в Лондоне нет, но ждать осталось совсем недолго.
Артем Тайманов