Легенда возвращается? Серена Уильямс собирается сыграть в Лондоне сразу после «Ролан Гаррос»

Отметим, что Серена выиграла большую часть своих «мэйджоров» во второй половине карьеры. К 27 годам у нее было 9 «Шлемов» в одиночном разряде, да и к 30 немногим больше — 13. Рывок начался уже в 30+, с 2012 года. Свой лучший сезон Уильямс вообще провела в 33 года, выиграв в 2015-м Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Тем самым она второй раз в карьере собрала так называемый Serena Slam (была действующей чемпионкой всех четырех «мэйджоров», но взяла их не за один год, а за два). Первый Serena Slam случился в 2002—2003 годах, когда она выиграла четыре «Шлема» подряд, начиная с «Ролан Гаррос» — 2002.