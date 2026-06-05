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Андреева рассказала, что на турнирах не читает высказывания украинок

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после выхода в финал «Ролан Гаррос» на вопрос о высказываниях в свой адрес со стороны украинских теннисисток заявила, что во время турнира старается сосредоточиться на игре и ничего не читать.

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Источник: Reuters

В четверг Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Франции. По ходу турнира Костюк и ее соотечественница Александра Олейникова позволяли себе резкие высказывания в адрес россиянок.

«Когда я играю, то стараюсь ничего не читать, не смотреть и не слушать. Когда я участвую в турнире, — вы, возможно, не знаете, — мы очень-очень заняты тем, что делаем. Каждый день безумно загружен — тренировки, разминки, восстановление, заминка, к тому времени, как я добираюсь до отеля, процедуры — и вот уже семь вечера. Так что все, на чем я пытаюсь сосредоточиться, — это сыграть свой матч, соблюдать свой режим — и все. И только этим я и занимаюсь, когда выступаю на турнире», — сказала Андреева на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» 6 июня Андреева сыграет с полькой Маей Хвалиньской. Для обеих теннисисток это будет первый финал на турнирах Большого шлема в карьере.

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