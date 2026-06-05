Андреева рассказала, что на турнирах не читает высказывания украинок

«Когда я играю, то стараюсь ничего не читать, не смотреть и не слушать. Когда я участвую в турнире, — вы, возможно, не знаете, — мы очень-очень заняты тем, что делаем. Каждый день безумно загружен — тренировки, разминки, восстановление, заминка, к тому времени, как я добираюсь до отеля, процедуры — и вот уже семь вечера. Так что все, на чем я пытаюсь сосредоточиться, — это сыграть свой матч, соблюдать свой режим — и все. И только этим я и занимаюсь, когда выступаю на турнире», — сказала Андреева на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале «Ролан Гаррос».