Суперкубок остался в Казани. Чемпион начал сезон с нового титула

В начале третьего блок наконец заработал и у «Динамо», благодаря чему гости повели в счете. Было интересно посмотреть на «Зенит» в роли догоняющего, тем более что Вербов бросил на площадку еще одного лидера — вернувшегося из сборной Сэма Деру. И не без его помощи хозяева настигли оппонентов в концовке, тем более что проблемы динамовцев на приеме не исчезли. Этот компонент в заключительные минуты стал одним из ключевых наряду с атаками Деру. А завершилось все ошибкой Соколова на подаче — очередной финал остался за «Зенитом».