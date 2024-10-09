Безумство в Индии: 430 игроков приняли участие в волейбольном матче

В Индии для проведения фестиваля KISS организаторы задействовали 60 открытых волейбольных площадок, на которых одновременно играли 480 человек. Также матчи состоялись в нескольких крытых залах. К мероприятию привлекли четыре команды из волейбольной лиги Брахмапутры. Также пригласили в качестве игроков и зрителей 10 тысяч детей из отдаленных деревень Индии, многие из которых до этого даже не летали на самолете.