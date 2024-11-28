В США волейболистки отказались выйти на матч из-за трансгендера у соперниц

«Решение не продолжать участие в чемпионате было нелегким. Наша команда преодолела лишения в достижении этого места, мы бились за победу над Университетом штата Юта в первом раунде в среду. Волейболистки не должны лишаться такой возможности и ждать появления более продуманной и лучшей системы, которая будет служить всем спортсменам», — приводит заявление Университета Бойсе The Guardian.