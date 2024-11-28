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В США волейболистки отказались выйти на матч из-за трансгендера у соперниц

В США волейболистки снялись с полуфинала из-за трансгендера в составе соперниц.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женская волейбольная команда Университета Бойсе отказалась выходить на полуфинальный матч студенческого турнира против Университета штата Калифорния в Сан-Хосе из-за наличия трансгендера в составе соперниц.

Ранее волейболистки Университета Бойсе уже отказывались выходить против команды из Сан-Хосе на два матча регулярного чемпионата. Также играть с Университетом штата Калифорния отказывались команды Невадского университета в Рино, Университета южной Юты, Университета Вайоминга и Университета штата Юта. В составе команды из Сан-Хосе уже третий год выступает игрок-трансгендер Блер Флеминг.

«Решение не продолжать участие в чемпионате было нелегким. Наша команда преодолела лишения в достижении этого места, мы бились за победу над Университетом штата Юта в первом раунде в среду. Волейболистки не должны лишаться такой возможности и ждать появления более продуманной и лучшей системы, которая будет служить всем спортсменам», — приводит заявление Университета Бойсе The Guardian.

Заявление было сделано спустя несколько часов после победы Университета Бойсе над Университетом штата Юта в четырех сетах. Полуфинальный матч должен был пройти в пятницу. Университет штата Калифорния в Сан-Хосе планирует сделать заявление по поводу решения соперниц.