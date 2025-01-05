Волейболистки «Минчанки» уступили «Динамо» в домашнем матче Суперлиги

В воскресенье подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали пятую команду турнира московское «Динамо». В стартовом сете белоруски вели 14:12, но просели во второй половине и уступили со счетом 21:25. В следующей партии хозяйки площадки даже не нашли аргументов против москвичек (13:25), а третий игровой отрезок в итоге оказался последним — 16:25 и 0:3 по сетам. Это поражение стало для столичного клуба четвертым в пяти последних матчах Суперлиги. После 17 туров женского чемпионата России по волейболу «Минчанка» занимает 12-е место среди четырнадцати команд, набрав 14 очков. Далее наших девушек ожидает встреча с одним из лидеров сезона «Ленинградкой», которая пройдет в Санкт-Петербурге 10 января.