«Главный экзамен все равно будет в конце». Казанский «Зенит» и московское «Динамо» зарубились в чемпионате

В последние годы казанский «Зенит» и московское «Динамо» регулярно встречаются в финалах. Они разыграли между собой последние восемь трофеев. Три из них в текущем сезоне: казанцы были сильнее в Суперкубке, а бело-голубые — в финалах Кубка легенд и Кубка России. В минувшие выходные флагманы нашего волейбола встретились в столице Татарстана в рамках 23-го тура регулярного чемпионата страны. На этот раз в ярком и упорном матче победа досталась подопечным Алексея Вербова. О том, как это было, «СЭ» узнал у доигровщика «Зенита» Дмитрия Волкова.