Проверка уровня: чего ждать от российских волейболистов на турнире в ОАЭ

— Турнир по составу участников хороший, поэтому, конечно, положительно отношусь, — рассказал «Чемпионату» один из лидеров «Новы» Андрей Титич. — Потому что нам играть не с кем в связи со сложившимися условиями. И любая игра с иностранным соперником — это проверка себя, всего российского чемпионата и волейбола. Даже пусть «Нова» с 14-го места поехала играть, но всё равно это тоже проверка. Как мы — команда из нижней части турнирной таблицы — будем смотреться там. С кем бы хотелось сыграть? С точки зрения российского волейбола интереснее будет с итальянцами. А с точки зрения меня — «Сада Крузейро», если этот клуб доберется до ОАЭ. С бразильскими клубами наши виделись только на чемпионате мира. Там сильные игроки, необычное видение игры. Все-таки не европейский подход. Физически они, наверное, мощные ребята. Я сам такой (улыбается), поэтому интересно будет сравнить.