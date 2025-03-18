«Сильнейшие клубы? На женском уровне — русские, турчанки и итальянки. В соревновательном плане отсутствие такой спортивной державы, как Россия, ощущается. В волейболе это тяжелая потеря, как в мужском, так и в женском. Да и не только в волейболе — в легкой атлетике и других видах спорта тоже.



Возмутительно, что Запад продолжает покупать газ у Москвы, в то время как молодые россияне не могут играть, не могут заниматься командными видами спорта на международном уровне. И это не в первый раз. Я вспоминаю бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе, Олимпиады в Москве, Олимпиаду в Сеуле: в спорт всегда вмешиваются.



Но бизнес делается на всем. С головокружительной скоростью, без проблем. Но почему русский парень не может играть в чемпионатах по волейболу среди юношей? Потому что правительство его страны делает что-то не так? Но если мы будем отстранять все страны, правительство которых делает что-то не так, то у нас некому будет соревноваться.



Отстранение России — безумие. Никого не волнуют дети, которым не дают играть», — цитирует Веласко Спортс со ссылкой на La Stampa.