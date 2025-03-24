«Не заслужили быть выше». «Локомотив» второй год подряд без медалей Суперлиги

«Я думаю, мы достаточно возможностей упустили, не только в этой игре с Питером, но и вообще на протяжении всего сезона. Это не случайно, это какая-то тенденция. Все ключевые, важные игры мы не заслужили быть чуть-чуть выше, потому что в большинстве встреч, которые мы играли, мы уступили. В этом сезоне мы играем очень неуверенно дома, то, чего до этого у нас не было. Для всех команд было очень сложно играть против нас дома, а в этом году мы практически все без исключения игры проиграли. Наверное, в этом и есть какая-то закономерность», — отметил после игры Пламен Константинов.