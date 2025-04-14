«Минчанка» упрочила перевес в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по волейболу

Таким образом, от выхода в 12-й подряд финал женского чемпионата Беларуси по волейболу самую титулованную команду страны отделяет всего одна виктория. Третий поединок противостояния состоится 19 апреля в столице. Вторую путевку в главную серию сезона оспаривают гродненский «Коммунальник-ГрГУ» и «Коммунальник-Могилев». Два стартовых матча полуфинала выиграли гродненки, после чего две победы кряду одержали могилевчанки. Решающая пятая игра пройдет в Гродно также в субботу.