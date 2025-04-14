«Минчанка» упрочила перевес в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по волейболу

В сезоне-2024/25 «Минчанка» принимала участие в женской российской Суперлиге, поэтому выступления в национальном первенстве команда начала сразу с полуфинала плей-офф. Соперником подопечных Ольги Пальчевской на данной стадии стал еще один столичный клуб РГУОР-2008, ранее сенсационно выбивший из борьбы брестское «Прибужье». Первая игра серии накануне завершилась непростой победой «Минчанки» в пяти сетах, сегодня действующие чемпионки были сильнее со счетом 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:22).
Таким образом, от выхода в 12-й подряд финал женского чемпионата Беларуси по волейболу самую титулованную команду страны отделяет всего одна виктория. Третий поединок противостояния состоится 19 апреля в столице. Вторую путевку в главную серию сезона оспаривают гродненский «Коммунальник-ГрГУ» и «Коммунальник-Могилев». Два стартовых матча полуфинала выиграли гродненки, после чего две победы кряду одержали могилевчанки. Решающая пятая игра пройдет в Гродно также в субботу.