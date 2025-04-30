«Победит тот, кто выживет». Кубок России по волейболу стал испытанием на прочность

«У нас есть небольшие кадровые проблемы, которые не позволяют нам играть полностью. И мы боремся за себя, за команду, за клуб. И это всё очень тяжело, нести на своих плечах. Поэтому есть очень глупые, очень непонятные ошибки, мы просто отдаём мячи. Ноги еле ходят. Но все шесть команд в одинаковом положении. Поэтому это очень интересный турнир и, как говорится, победит тот, кто выживет», — сказала после матча либеро петербурженок Валерия Перова.