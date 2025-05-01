Ремейку финала Суперлиги быть? Итоги группового этапа женского Кубка России по волейболу

Обошлось без сенсаций. Казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив» на правах фаворитов уверенно выиграли свои матчи и избежали очной встречи в полуфинале. И это главный итог первой части «Финала шести». Теперь команды, которые совсем недавно драматически сражались в решающей серии Суперлиги, могут встретиться только в финале. Ну или в матче за третье место, если «Заречье» и «Ленинградка» синхронно удивят публику. Хотя, глядя на матчи четверга, верится в это с трудом.