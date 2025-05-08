Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал Кубка России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Соснового Бора и вышел в полуфинал Кубка России.
Встреча группы A «Финала шести» Кубка России, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 25:14, 25:27, 25:20).
По итогам группового этапа «Зенит» занял первое место в турнирной таблице. Вторым стало московское «Динамо», третьим — «Динамо-ЛО».
В полуфинале Кубка России казанский «Зенит» сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». Встречи пройдут 10 мая. Финал и матч за третье место запланированы на 11 мая.