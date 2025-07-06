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Сербская доигровщица Ирина Миланович вошла в состав «Ленинградки»

22-летняя сербская доигровщица Ирина Миланович вошла в состав женского волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Источник: Чемпионат.com

22-летняя сербская доигровщица Ирина Миланович вошла в состав женского волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Миланович начинала карьеру в сербском «Омладинаце» (2017−2019). С 2019 по 2022 год играла за сербское «Единство», сезон-2022/2023 провела во французском «Кламаре». С 2023 по 2025 год доигровщица выступала в Азербайджане: сначала в «Мурове», затем в «Азеррейле», вместе с которым стала чемпионкой национального турнира.

«Ира, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме “диких пчёл”!» — сообщает пресс-служба клуба.