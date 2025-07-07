«Очень приятно снова подняться на высшую ступень пьедестала». Интервью Тараса Мыськива

— Отдельное спасибо зрителям в этом небольшом городе: несмотря на погоду, нас поддерживали практически с первого дня соревнований, старались полностью занять трибуны и болеть за все команды в этих непростых условиях. В очередной раз болельщики Северодвинска встретили нас очень тепло! Хотелось бы отметить мэра Северодвинска Игоря Валентиновича Арсентьева, который в свое время приложил немало усилий, чтобы провести этап чемпионата России здесь. Сегодня этот турнир стал традиционным в календаре.