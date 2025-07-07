«Очень приятно снова подняться на высшую ступень пьедестала». Интервью Тараса Мыськива

В Северодвинске завершился седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу, и, хотя погода в городе не совсем располагала к проведению летнего турнира (дождь, шквалистый ветер и температура ниже 10 градусов), болельщики все равно прибыли на трибуны, чтобы поддержать лучших волейболистов страны. Спортсмены порадовали игрой и захватывающими финалами. У мужчин золото выиграла команда «ПроСнег» из Москвы в составе Тараса Мыськив и Максима Сиволапа, второе место у Владислава Панченко и Петра Бахнаря из московской «Академии», бронзу завоевали Алексей Гусев и Никита Лямин, представляющие клуб «Динамо — Водный стадион». Об особенностях этапа «СЭ» поговорил с Тарасом Мыськивом.
Погода в Северодвинске была экстремальной
— Как оцениваете прошедший этап в Северодвинске?
— С точки зрения результатов, конечно, довольны, удалось показать достаточно неплохой волейбол. С учетом очень сильного ветра, который, несмотря на класс спортсменов, все-таки вносил коррективы в ход игр. Хочется поздравить наш клуб с первой золотой медалью в пляжном волейболе, поблагодарить руководство и всех, кто проделывает колоссальную работу, но, как правило, не попадает в объективы камер.
— Какие эмоции испытываете после долгожданной победы? Это все-таки первое чемпионство в сезоне.
— Конечно, я очень рад, я не держал золотую медаль с пляжного волейбола почти полтора года, так что, конечно, очень приятно снова подняться на высшую ступень пьедестала.
— Тяжелее играть под дождем или в знойную погоду?
— Погода в Северодвинске была приближена к экстремальной: шквалистый ветер, дождь… И самое главное — очень холодный песок. Но мы исходим из тех реалий, которые имеются, и приспосабливаем свою игру к тому, что есть. Ведь погода одинакова для всех.
— Как именно приспосабливаетесь к таким условиям?
— Это в первую очередь набор теплых вещей: термобелье, легкая шапка, легкий бафф, чтобы ветер не задувал и мы чувствовали себя более комфортно. Что касается игровых взаимодействий, то на разминке мы сразу определяли, в какую сторону дует ветер и какой он силы. От этого и выстраивали план игры, и те вещи, которые мы собирались применить, пробовали на разминочном корте непосредственно перед матчами.
— Как оцените публику в Северодвинске? Помогла ли поддержка болельщиков победить?
— Отдельное спасибо зрителям в этом небольшом городе: несмотря на погоду, нас поддерживали практически с первого дня соревнований, старались полностью занять трибуны и болеть за все команды в этих непростых условиях. В очередной раз болельщики Северодвинска встретили нас очень тепло! Хотелось бы отметить мэра Северодвинска Игоря Валентиновича Арсентьева, который в свое время приложил немало усилий, чтобы провести этап чемпионата России здесь. Сегодня этот турнир стал традиционным в календаре.
Оставим выводы на конец сезона
— Какие дальнейшие планы? На каких этапах вас ждать?
— Плавно двигаемся к финалу Кубка России в Санкт-Петербурге, но обязательно поучаствуем на домашнем этапе чемпионата России в Москве.
— Если рассматривать прошедшую часть сезона, какой турнир был самым тяжелым?
— Самыми трудными оказались первые два-три турнира, пока втягивались после волейбола на снегу, пока привыкали с напарником друг к другу. В общем, когда проходила адаптация.
— Если сравнивать ваши результаты в этом и прошлом сезоне, в чем принципиальное отличие? Может, в каких-то особенностях подготовки или настроя?
— Честно говоря, пока не хочу делать какие-то выводы, так как в этом году мы пока не дошли еще даже до экватора, а потому оставим выводы на конец сезона.
— Какой волейбол вам ближе: классика, снежка или пляжка?
— Мне ближе волейбол, и, надеюсь, этим все сказано!
Мария Кравченко