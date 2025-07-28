«Хочется, чтобы “Локомотив” стал чемпионом страны во всех видах волейбола». Настрой Марии Лазуренко на концовку сезона

Пляжный волейбол. Этап чемпионата России в Барнауле
Мужчины. Финал.
Диас/Алайо (Куба) — Туровский/Худяков («Факел Ямал») — 2:0 (21:18, 21:12).
Женщины. Финал.
Егорова/Лазуренко («Локомотив») — Барсук/Павлова («Заречье-Одинцово») — 2:0 (21:17, 21:16).
Впервые этап чемпионата России по пляжному волейболу заглянул на Алтай. Приехали в Барнаул и кубинцы Нослен Диас и Хорхе Алайо, которые в финале обыграли дуэт из клуба «Факел Ямал» Мирослава Туровского и Максима Худякова. В женских соревнованиях свою четвертую победу на турнирах в текущем сезоне оформили Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». Однако на пути к золотому поединку у двух Маш встретились трудности. О причинах Лазуренко рассказала в интервью «СЭ».
Нигде не встречала столько желающих сфотографироваться
— Этап чемпионата России в Барнауле шел после эмоционального финала Кубка России в Санкт-Петербурге. Тяжело ли было настроиться на новый турнир?
— Наверное, не особо тяжело. У нас не очень хорошо получилось сыграть в Барнауле, в большей степени у меня. Я немножко все-таки не перестроилась с финала Кубка России. Там я в финальной игре плохо выступила. До сих пор не могу это переварить.
— Получается, долго отходили от золотого матча на Дворцовой?
— Да. Потому что очень хотелось победить. Стояла такая цель. Но не получилось выиграть чисто из-за своей психологической неготовности.
— К финалу Кубка России наверняка подводились. Какой сейчас была физическая форма на этапе чемпионата в Барнауле?
— В Санкт-Петербурге физическое состояние было очень тяжелым, даже непривычное. Не чувствовала легкости. В Барнауле нужная легкость, наоборот, присутствовала.
— То есть вы не на пике подошли к турниру в Санкт-Петербурге?
— Кто-то подошел на пике, а я, видимо, не успела к этому этапу восстановиться.
— Впервые пляжный волейбол заглянул на Алтай. Как вам условия в Барнауле?
— Песок был достаточно пыльный. Но очень понравилось отношение организаторов. Они нас сильно ждали, были приветливыми, угощали арбузом каждый день. На финальном матче присутствовало большое количество зрителей, что у нас вызвало удивление. Они громко болели и после игры подходили фотографироваться и взять автографы. Очень много желающих. Такого нигде не встречала. В целом все очень понравилось. Классный этап.
— Как было с погодой?
— В финальный день было очень жарко — плюс 35 градусов. В другие дни — до 30. Непривычно. На тех этапах, на которых мы выступали в этом сезоне, подобной погоды не было.
— Вы в этом сезоне выиграли этапы, где были сложные условия: сильный ветер в Зеленоградске, дождь и холод в Северодвинске? Можно ли сказать, что подобное вам на руку?
— Нет. Для нас нет разницы. Мы в любых условиях можем играть.
Хочется взять реванш за финал Кубка России
— Как этап в Барнауле сложился с точки зрения соревнований?
— Достаточно просто. Не было особо сильных команд, которые могли бы нам составить конкуренцию. В паре матчей отдали партии чисто на своих ошибках. Мы в них очень грязно играли.
— С чем связаны эти ошибки? С тем, что до конца не отошли от финала на Дворцовой площади?
— Очень сложно назвать причину. В финале в Барнауле уже нормально выступили, но в двух матчах до этого был, конечно, ужас.
— Какие эмоции получили в Барнауле?
— Смешанные. От организации и болельщиков — положительные, а от своего выступления — не очень. Лично я недовольна своей игрой.
— Тем не менее выиграли четвертый этап нынешним летом. Как оцените текущий сезон на данный момент?
— Хуже, чем в прошлом году.
— Потому что нет победы в финале Кубка России?
— Нет. Потому что в этом году мы начали с турниров, в которых не взяли ни одной медали. Это плохой результат. Старт вышел не очень положительным, но последующие этапы сложились гораздо лучше.
— Позади большая часть сезона. Накопилась ли усталость?
— У меня не накопилась. Сейчас дома немного отдохнем, перезагрузимся — и можно снова в бой. Этап чемпионата России в Южно-Сахалинске мы пропустим.
— Вы два года подряд становились вице-чемпионками России. Насколько желанны золотые медали, которые разыграют в сентябре в Анапе?
— Очень желанны. Во-первых, хочется взять реванш за финал Кубка России. Во-вторых, хочется сделать так, чтобы калининградский «Локомотив» был чемпионом и в классическом, и в снежном, и в пляжном волейболе. Это было бы здорово. Наша цель — только победа.
Михаил Кузнецов