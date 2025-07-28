«Хочется, чтобы “Локомотив” стал чемпионом страны во всех видах волейбола». Настрой Марии Лазуренко на концовку сезона

Впервые этап чемпионата России по пляжному волейболу заглянул на Алтай. Приехали в Барнаул и кубинцы Нослен Диас и Хорхе Алайо, которые в финале обыграли дуэт из клуба «Факел Ямал» Мирослава Туровского и Максима Худякова. В женских соревнованиях свою четвертую победу на турнирах в текущем сезоне оформили Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». Однако на пути к золотому поединку у двух Маш встретились трудности. О причинах Лазуренко рассказала в интервью «СЭ».