Московское «Динамо» — обладатель Кубка Победы!

В мужском российском волейболе разыграли первый трофей сезона — Кубок Победы. В пятисетовом триллере золотого матча московское «Динамо» обыграло питерский «Зенит», пополнив коллекцию своих титулов.
Предварительный этап
Кубок Победы проходил по той же схеме, что и год назад проводили Кубок легенд. За первый трофей нового сезона бились восемь лучших команд прошлого розыгрыша суперлиги. На предварительном этапе участники были разделены на две группы, в которых каждый играл с каждым по два матча. Два сильнейших клуба квартетов выходили в «Финал четырех».
В группе А собрались действующий чемпион «Зенит-Казань», «Кузбасс», «Динамо» из Москвы и Ленинградской области. Громких сюрпризов на данной стадии не случилось. Подопечные Алексея Вербова подтвердили свой высокий статус и прошли этап без поражений. Только в одном из шести поединков «Зенит» доводил встречу до тай-брейка. Произошло это в Казани во второй встрече с московским «Динамо». Хозяевам дважды пришлось отыгрываться, а в пятой партии неудержим в атаке был доигровщик «Зенита» Михаил Лабинский.
«Понятно, что глобально этот матч не имел под собой какой-то серьезной турнирной мотивации, но все хотели победить», — подводил итог Алексей Вербов. Для бело-голубых поражение не ударило по шансам на выход в «Финал четырех», ведь столичный клуб был сильнее и «Динамо-ЛО», и «Кузбасса» в очных встречах.
Зато в группе Б борьба за вторую строчку была более напряженной. С первого места в этом квартете вышло «Белогорье». Подопечные Георге Крецу уступили только в одном матче — против «Динамо-Урала» в последнем туре группового этапа. Но турнирного значения эта встреча для обеих команд уже не имела: уфимцы не сдвинулись с четвертого места, а белгородцы остались лидерами.
Вторую путевку в «Финал четырех» ухватил питерский «Зенит». Всего на одно очко, но с равным количеством побед и поражений отстал «Локомотив». Можно сказать, что этот важный балл новосибирцы упустили в первом поединке с «Динамо-Уралом», переиграв уфимцев только на тай-брейке. «Локо» и «Зенит» закрывали этап матчем между собой в Новосибирске. Победу одержали хозяева, но дальше прошли подопечные Владимира Алекно.
Неуступчивый чемпион
В «Финале четырех» заслуги на предварительной стадии не имеют значения. Все начинается сначала. В результате победители своих групп до золотого матча не добрались.
Решающий этап в Москве открывался суперматчем двух «Зенитов». В прошлом сезоне казанцы не отдали ни одной встречи питерцам в финальной серии чемпионата России, были сильнее и в поединке за бронзу Кубка страны. Но в Москве на «Финале четырех» Кубка Победы испытывали кадровые проблемы — из-за травмы не в оптимальном состоянии находился лидер клуба из Татарстана Дмитрий Волков. После матча Алексей Вербов признавался, что был против участия Волкова, оставив его в запасе в начале поединка.
Тем не менее борьбу чемпион навязывал серьезную. Питерцы вырвали стартовую партию на балансе, а во второй сильно помогли четыре подряд эйса от Владислава Бабкевича. Матч двигался к сухой победе, вот только казанцы не сдались. В третьем сете они сумели отыграть четыре матчбола на подаче Михаила Лабинского, а затем взять еще два брейковых мяча, а вместе с ними и партию.
Камбэк команду воодушевил, и матч дошел до тай-брейка, где решающими стали подачи связующего «Зенита» из Санкт-Петербурга Игоря Тисевича.
«Мы имели победу в кармане в третьем сете. У них человек вышел и решил: для них это норма, для нас — стресс. Команда бьется, борется. Суперпобеда, которая для нас очень важна. Не только потому, что мы будем играть в финале, а на будущее», — радовался Владимир Алекно.
Второй полуфинал получился более спокойным. Московское «Динамо», контролировало ход матча с «Белогорьем», переигрывая соперника во всех компонентах. Гости смогли отвоевать только одну партию.
Битва за медали
В поединке за бронзу «Белогорье» выглядело эмоционально свежее казанского «Зенита». Эта свежесть помогала подопечным Георге Крецу в концовках партий, где они совершали меньше ошибок. В первом сете вовремя полетела подача Мохаммеда Аль Хачдади, который отпраздновал эйс в стиле Криштиану Роналду. Во втором на стороне «Белогорья» было чуть больше удачи и надежности на съеме.
Однако чемпион снова не дал победить себя с сухим счетом. Почти всю третью партию «Зенит» держал соперника на расстоянии двух мячей и отыграл один сет. В этот раз обошлись без тай-брейка. Атака белгородцев заиграла с новой мощью, что принесло преимущество на старте, которое только росло. Ближе к победе эйс Аль Хачдади праздновали роналдовским «Siiii!» уже всей командой. «Белогорье» забрало бронзу.
В золотом поединке закипело с самого начала. «Динамо», заряженное поддержкой родных трибун, пыталось убегать вперед, но «Зенит» регулярно настигал. В концовке первой партии пошла жара у мониторов для видеопросмотров спорных моментов. Сначала при счете 22:21 в пользу хозяев судьи не сразу разглядели касание блока у «Динамо». Затем на сетболе москвичей арбитры ошибочно увидели аут «Зенита». А после уже на сетболе питерцев на повторах определили игру на чужой площадке у волейболиста «Динамо». Таким образом, Владимир Алекно выиграл три видеопросмотра из трех, а гости взяли первый сет.
В начале второго сета «Зенит» одержал еще одну победу у монитора, что сильно разозлило игроков столичного клуба. На этой злости хозяева организовали себе комфортный задел, вот только удержать его до счета 25 не смогли. Исход партии определялся на балансе, где решающей стала ошибка Владислава Бабкевича в атаке. Питерцы запросили челлендж, но в этот раз он сыграл не в их пользу.
В третьей партии «Динамо» лучше действовало на приеме и держало съем. Завладев небольшим преимуществом, бело-голубые его не отдали и избежали нервной концовки в сете. «Зенит» наладил игру в защите, стал цеплять все, что можно. Поэтому исход матч по справедливому сценарию определялся на тай-брейке. В нем команды бодались до последнего. В итоге хозяева, заработав первый матчбол в матче, воспользовались своей возможностью, смогли выстоять в защите и нанести не самый мощный, но золотой удар в площадку соперника.
Теперь у команд есть совсем немного времени для отдыха.
Михаил Кузнецов