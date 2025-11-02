Волейболистки «Минчанки» проиграли четвертый матч подряд в Суперлиге

Это поражение стало для «Минчанки» пятым в шести матчах регулярки и четвертым подряд. Наша команда с тремя очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице, обходя только красноярский «Енисей», над которым одержала пока единственную победу в сезоне. Следующий поединок наши волейболистки проведут 8 ноября в гостях у краснодарского «Динамо», также потерпевшего пять неудач в шести турах.