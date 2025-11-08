Ричмонд
Волейболистки «Минчанки» обыграли краснодарское «Динамо» в Суперлиге

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» прервали серию поражений в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 8 ноября, наши волейболистки гостили у краснодарского «Динамо». Перед этим поединком «Минчанка» проиграла четыре матча подряд, россиянки — пять. В стартовом сете белоруски отыграли отставание в три мяча и были сильнее в концовке (25:22), во второй партии команды дошли до цифр 24:24, два следующих розыгрыша остались за столичным клубом. Третий игровой отрезок забрали хозяйки площадки (25:22), но в четвертом «Минчанка» не оставила соперницам шанса — 25:17 и 3:1 по сетам.

Эта победа стала для наших девушек второй в семи матчах со старта сезона. Белорусские волейболистки с шестью очками занимают 12-е место среди 14 команд. Следующий поединок в женской российской Суперлиге столичный клуб проведет во Дворце спорта «Уручье» 15 ноября. Противостоять «Минчанке» будет тульская «Тулица», которая замыкает восьмерку лучших.