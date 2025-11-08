Волейболистки «Минчанки» обыграли краснодарское «Динамо» в Суперлиге

В субботу, 8 ноября, наши волейболистки гостили у краснодарского «Динамо». Перед этим поединком «Минчанка» проиграла четыре матча подряд, россиянки — пять. В стартовом сете белоруски отыграли отставание в три мяча и были сильнее в концовке (25:22), во второй партии команды дошли до цифр 24:24, два следующих розыгрыша остались за столичным клубом. Третий игровой отрезок забрали хозяйки площадки (25:22), но в четвертом «Минчанка» не оставила соперницам шанса — 25:17 и 3:1 по сетам.