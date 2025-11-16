Игроки казанского «Зенита» обыграли «Белогорье» в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Казанский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем» в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Туле завершилась победой «Зенита» со счетом 3−2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10).
«Зенит» победил во всех семи матчах и занимает второе место в таблице Суперлиги. «Белогорье» (4 победы, 3 поражения) с 13 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем туре «Зенит» примет лидирующий в таблице новосибирский «Локомотив» 22 ноября. Днем раньше «Белогорье» сыграет с «Оренбуржьем» на площадке соперника.
Результаты других матчей:
«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3−0 (25:20, 25:20, 25:23);
«Динамо-Урал» (Уфа) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3−1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:22);
«Ярославич» (Ярославль) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0−3 (22:25, 22:25, 18:25);
«Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 3−0 (25:19, 25:22, 25:22).