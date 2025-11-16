Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игроки казанского «Зенита» обыграли «Белогорье» в матче чемпионата России

Казанский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Казанский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем» в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Туле завершилась победой «Зенита» со счетом 3−2 (25:21, 21:25, 25:19, 16:25, 15:10).

«Зенит» победил во всех семи матчах и занимает второе место в таблице Суперлиги. «Белогорье» (4 победы, 3 поражения) с 13 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет лидирующий в таблице новосибирский «Локомотив» 22 ноября. Днем раньше «Белогорье» сыграет с «Оренбуржьем» на площадке соперника.

Результаты других матчей:

«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3−0 (25:20, 25:20, 25:23);

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3−1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:22);

«Ярославич» (Ярославль) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0−3 (22:25, 22:25, 18:25);

«Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 3−0 (25:19, 25:22, 25:22).